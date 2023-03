Boscolozemelo colpisce, Pittaluga onnipresente: è un Mesola che entusiasma tutti

mesola

: Calderoni, Lucci, Vianello (91’ Ranzato), Manari, Pittaluga (90’ Durante), Perini, Berardi (66 ’ Mangolini), Malagutti, Boscozemelo (87’ Agnelli), Mirontsev (81’ De Giorgi), Boscolo. All. Salvagno

SPARTA CASTELBOLOGNESE: Renna, Palladino (81’ Talenti), Castellari, Gallinucci (72’ Pitticchi) Greco, Tirello, Rimini, Russo (46’ Bentini), Battiloro, Conti (81’ Grementieri), Cardelli (74’ Galassi).

All. Merenda.

Arbitro: Allkanjari. Ass. Mancini e Corbelli.

Reti: 3’ Cardelli, 18’ e 72’ Boscolozemelo, 61’ Boscolo

Reduce da 4 vittorie lo Sparta trova la sconfitta per una sontuosa prestazione di tutto il Mesola, firmata dalla doppietta di Boscolozemelo e dall’onnipresenza di Pittaluga. Al 3’ tuttavia passano gli ospiti con un’incredibile facilità, sulla fascia destra scende Rimini, traversone che passa indisturbato nell’area, sul quale si avventa Cardelli che calcia un potente tiro a mezz’aria sul quale nulla può Calderoni. Il pareggio del Mesola giunge al 18’, da un pasticcio fra due difensori, su rinvio di Calderoni, che lasciano Boscolo solo per calciare un tiro potente sul quale Renna si supera deviandolo sulla traversa, palla che torna in campo e di testa Boscolozemelo segna. Al 43’ nuova occasione del Mesola con Mirontsev che crossa per Boscolozemelo, ma di testa manca di poco lo specchio della porta. I padroni di casa passano grazie ad un lancio illuminante di Pittaluga, che taglia il campo mettendo Boscolo sulla parte destra, a calciare un gran tiro che trafigge Renna. Gli ospiti si fanno vivi dalle parti di Calderoni con il bomber del campionato Battiloro, il cui tiro si abbassa di poco sulla traversa. L’incontro è chiuso da un superbo Boscolozemelo al 72’ che insacca, su angolo, con un perentorio colpo di testa.

