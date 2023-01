Botta e risposta, pari Comacchiese

Diegaro

1

Comacchiese

1

DIEGARO: Foiera, Panzavolta, Bartoletti, G. Pagliarani (19’ st Longobardi), Lo Russo (40’ st Podo), Siboni, F. Pagliarani (28’ st Garattoni), Sankhare, Casalboni (23’ st Fofana), Pertutti, Noschese (29’ st Morganti). All.: Cucchi.

COMACCHIESE: Farinelli, Minieri, Biolcati, Folegatti, Alberi, Sorrentino, Neffati (25’ st Centonze), Angelini, Tedeschi, Bona (27’ st Echazo), Albonetti. All.: Cavallari.

Arbitro: Bonioni di Reggio Emilia.

Reti: 6’ st rig. Neffati (C), 12’ st Sankhare (D).

Note: ammoniti: Bartoletti (D), Lo Russo (D), Sorrentino (C), Centonze (C). Espulso: Pertutti (D) al 20’ st.

Termina in pareggio, con una rete per parte la partita tra Diegaro e Comacchiese. Su un terreno pesantissimo, partita ricca di emozioni. Nella prima parte della gara mantiene il pallino del gioco il Diegaro. La prima occasione al 10’, con Pagliarani che sfiora il gol al volo, calciando all’incrocio ma il portiere ospite ci arriva. Poi occasione per Casalboni che di sinistro, dopo un’azione personale sfiora il palo incrociando la conclusione. Reagisce la Comacchiese: ci prova due volte Tedeschi, prima in contropiede calciando sul portiere in uscita, e poi al momento del tiro viene rimontato da Panzavolta in recupero. Al 35’ grande parata di Farinelli su tiro ravvicinato di Casalboni, poi Sankare realizza ma il guardalinee annulla. Si chiude così la prima frazione. Nella ripresa partono bene gli ospiti. Passano 6’ e su una mischia in area viene loro assegnato un rigore tra le proteste dei locali. Neffati batte centrale e ospiti passano in vantaggio. Il Diegaro si riversa in avanti e alla prima occasione Casalboni sfiora il goal dal limite dopo aver seminato due avversari. Preludio al gol: Sankare, su splendido cross di Lo Russo, pareggia con una conclusione al volo quando siamo al 12’. Poco dopo, si sviluppa una mischia a centrocampo: viene doppiamente ammonito Pertutti e il Diegaro rimane in 10, ma finisce in parità.