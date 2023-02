Brazao si presenta con due errori sui gol, giornata difficile per Celia e Dickmann

ALFONSO 6. Un solo intervento, in avvio di ripresa su Puscas. Poi l’infortunio. E adesso?

ARENA 5,5. Non demerita del tutto, anche se un paio di volte tentando l’anticipo si fa piantare sul posto. Mancava da mesi, difficile chiedere di più.

VARNIER 6. Stava giocando in sicurezza. Ma è troppo a rischio infortuni per essere calcolato come titolare: a gennaio ci si doveva cautelare.

MECCARIELLO 6. Gioca bene, è quasi il migliore. Quasi perché perde la palla da cui parte il 2-0: ma ormai si era al 92’ e si era buttato alla ricerca dell’1-1, ci può stare.

DICKMANN 5. Giornata difficile per il capitano. Raramente in proiezione offensiva se non sullo 0-1, patisce Haps.

PRATI 6. Un buon primo tempo, anche in interdizione: poi esce di scena.

VALZANIA 5. Si fa male e lascia al 45’ dopo diverse imprecisioni.

TRIPALDELLI 6. Tra i più bravi anche lui. Sostituito con Celia per guai fisici? Altrimenti non si spiega.

NAINGGOLAN 5,5. Sue le migliori imbucate, ma con la Spal così rattrappita ne può trovare poche.

LA MANTIA 5. La sua partita è tutta in cielo, dove vince vari duelli aerei spizzando a seguire. Ma palla a terra manca l’unica occasione all’inizio.

MONCINI 5,5. Perde i primi duelli contro avversari più fisici, ma qualcosina di più riesce a combinare, mettendo dentro la palla bassa per La Mantia e sbattendosi assai. La Spal però davanti è la zanzara che sbatte contro l’elefante.

PEZZUTO 6. Direzione facile. ODDO 6. Mette in campo una Spal più battagliera ma ancora monca davanti. Con l’uscita di Tripaldelli e Moncini va peggio, da capire i motivi dei due cambi. Si giocherà molto tra mercoledì e domenica al "Mazza", ed è un bel problema aver perso Alfonso, Varnier e Valzania.

DALLE MURA 6. Rileva presto Varnier e il suo lo fa.

ZANELLATO 5,5. Deve lavorare soprattutto ad arginare. Nella ripresa la Spal accentua l’arretramento a protezione della sua area.

CELIA 5. Peggio di Tripaldelli. In duello aereo con Dragusin non ha possibilità alcuna. Perchè c’era lui a saltare su quel piazzato?

RAUTI 5. Probabilmente aggiunto per aiutare di più il centrocampo, non va oltre la buona volontà.

BRAZAO 5. Non gioca da anni, anzi in Italia non ha giocato mai se non in Primavera. Entra anche bene, ma su secondo (in parte) e soprattutto terzo gol sembra tutto men che sicuro.

Mauro Malaguti