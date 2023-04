Brescia, un anticipo che interessa molto

La trentaquattresima giornata di serie B scatta stasera alle 20,30 con una gara che interessa la Spal. Al Granillo infatti la Reggina ospita il Brescia, che con un pareggio aggancerebbe la squadra di Oddo a quota 33 punti. In caso di vittoria invece le Rondinelle balzerebbero addirittura in zona playout superando momentaneamente il Perugia. La partita più importante per la zona calda della classifica invece si disputerà domani alle 14 al Curi tra Perugia e Cosenza, le squadre che attualmente occupano i due posti della zona playout. Sempre domani alle 14 il Cittadella riceverà il Genoa.