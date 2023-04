Bronzo dei master di Comacchio ai campionati italiani di fondo

Non smette di far sognare il team del Canoa Club di Comacchio, che ha conseguito ottimi risultati ai campionati italiani di fondo sui 5000 metri che si sono svolti alcuni giorni fa. Nella prima giornata hanno gareggiato gli specialisti della distanza con le barche singole, mentre nella seconda sono scesi in campo gli equipaggi di gruppo nelle gare dedicate ai k2 e k4. Proprio con il k2 il tandem del canoa club Comacchio composto da Giancarlo Carli Ballola e Valenti Iavorski ha conquistato un ottimo terzo posto nella gara Master A, dopo una competizione agguerritissima con altri 15 equipaggi.

E’ un bronzo che vale tantissimo questo per i ragazzi del Canoa Club, essendo per loro la prima medaglia ad una rassegna nazionale così importante e che si aggiunge a tutte quelle conquistate dagli altri atleti comacchiesi in tutti questi anni. Ma ora gli occhi sono puntati sulla gara internazionale di Milano che si svolgerà il 15 e 16 aprile, dove il campione Giacomo Cinti parteciperà con la squadra nazionale e cercherà di riconfermarsi sulla barca ammiraglia del k4 sui 500m, che dovrà poi partecipare agli impegni internazionali ed alla qualifica Olimpica di agosto.

c.c.