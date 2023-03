Brutta Tramec, Mantova passa facilmente

tramec cent9

59

staff mantova

77

TRAMEC CENTO: Moreno 3, Mussini 2, Tomassini 13, Marks 17, Toscano 10, Kuuba, Archie 4, Berti, Zilli 10, Baldinotti ne. All. Mecacci.

STAFF MANTOVA: Sherrill 20, Cortese 11, Ross 14, Janelidze 16, Veronesi 2, Criconia, Lo, Calzavara 8, Iannuzzi 6, Vukobrat. All. Zanco

Arbitri: Nuara, Gagno e Lupelli.

Note: parziali 15-21; 25-42; 47-66

Troppo brutta, per essere vera. La versione della Benedetto andata in scena ieri sera alla Milwaukee Dinelli Arena contro Mantova, è di quelle da dimenticare al più presto. Non il modo migliore per chiudere l’avventura casalinga in stagione regolare, e nemmeno il modo migliore per avvicinarsi al big-match di mercoledì contro Pistoia: sconfitta senza appello 77-59, dopo 34 minuti di inseguimento, senza mai dare l’impressione di poter rientrare da un momento all’altro in partita. Un po’ la stanchezza post Coppa Italia e un po’ i vari acciacchi che da settimane accompagnano il cammino dei biancorossi, e via che la "frittata" è stata presto fatta, con il secondo ko casalingo consecutivo dopo quello di un mese fa contro Forlì.

Di buono c’è che almeno tra due giorni si torna in campo a Pistoia, lì si che conterà per davvero. Il ko contro Mantova - che invece pesca un jolly importante in chiave salvezza – non ha conseguenze sulla splendida cavalcata dei ragazzi di Mecacci, già certi del piazzamento nei primi tre posti, mercoledì al PalaCarrara, però, la musica sarà diversa: lì la posta in palio ci sarà, con punti chiave in ottica fase ad orologio. L’inizio della Tramec illude: 9-3 con Marks a giganteggiare e Toscano a costringere Zanco al primo timeout di serata.

Ma da quel momento in poi, è notte fonda. Incassato il primo colpo, Mantova reagisce prontamente, con Cortese e Sherrill a griffare il primo e definitivo sorpasso (11-12 al 6’). Il timeout di Mecacci viene recepito il giusto dai suoi, che continuano ad imbarcare pericolosamente acqua, finendo a -7 (11-18), salvo limitare un minimo i danni alla prima sirena (15-21 al 10’). Manca la solita energia e lo Staff inizia a capire che potrebbe essere la giornata giusta per dare una svolta al proprio finale di stagione, approfittando degli errori su errori della Benedetto - 19 dall’arco, per un 620 complessivo dal campo, a cui vanno sommate 9 palle perse nei soli primi 20 minuti -, a cui manca totalmente la forza di rialzarsi. Cento smette di segnare e resta a lungo senza trovare la via del canestro, mentre nell’altra metà campo gli ospiti raggiungono la doppia cifra di vantaggio con Calzavara (17-28), divario poi ritoccato all’intervallo lungo (28-42 al 20’).

Nel secondo tempo il copione non cambia. La Benedetto tocca quasi subito il -17 (31-48) e non riesce più a riavvicinarsi, fino a piombare sul -23 poco dopo la metà terzo quarto (38-61). Virtualmente la partita finisce lì, il resto sono poco più di 10 minuti di "garbage time", che Mantova amministra senza problemi fino alla sirena finale. Un passaggio a vuoto che fa rumore e che dovrà essere cestinato il prima possibile.

Giovanni Poggi