Brutto Sant’Agostino Caduta che fa male

sant’agostino

1

cattolica

2

: Costantino, Correggiari, Rubbi, Lodi (Fiorini), Marcolini, Iazzetta, Daniel (Malservisi), Di Domenico (Ribello), Gherlinzoni, Lenzi. All. Zambrini

CATTOLICA: Moscatelli, Giosue, Togni (Medici), Lo Bianco, Mariotti (Porcelli), Bulli, Cestra (Monetto), Coppola (D’Andrade), Docente, Palumbo, Ziroli. All. Pessina

Arbitro: Lorenzo Garbo di Monza

Marcatori: 34’ p.t. Palumbo (C), 53’ p.t. Togni, 66’ s.t. Gherlinzoni (SA)

Note: ammoniti per il Sant’Agostino Di Domenico, Iazzetta e Correggiari, per il Cattolica Medici e Porcelli.

Una sconfitta amara per il Sant’Agostino che perde in casa contro il Cattolica. Un primo tempo dai due volti per i padroni di casa. Nella prima parte della gara i ragazzi di mister Zambrini si affacciano pericolosamente nell’area di rigore dei romagnoli, senza concretizzare. Il Sant’Agostino fatica a trovare la conclusione, poi crea due palle goal nitide. Al 20’ con azione e tiro di Gherlinzoni e al 28’ ci prova Marcolini, ma spreca la rete del vantaggio. Il Cattolica fin qui fatica a superare la metà campo. Al 34’, però, passano i romagnoli durante un’azione in uscita dall’area di capitan Iazzetta che perde palla, cadendo sulla stessa: ne approfitta Palumbo che entra in area e supera Costantino per la rete del vantaggio. A questo punto il Sant’Agostino non riesce a reagire. Le due squadre effettuano due sostituzioni nel primo tempo, che sommato ad alcune interruzioni induce il direttore di gara a concedere 8 minuti di recupero. Al 53’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo per il Cattolica, conclusione da fuori area di Togni deviata leggermente, che supera Costantino per il doppio vantaggio ospite, prima dell’intervallo. Nella ripresa il Sant’Agostino prova ad alzare il ritmo della gara per recuperare il doppio svantaggio. Al 66’ bella azione offensiva dei padroni di casa, palla a Gherlinzoni che realizza la rete dell’1-2. A questo punto il Sant’Agostino va in forcing, trovando alcune conclusioni, ma risultano imprecise, allora mister Zambrini inserisce anche Fiorini in attacco per ricercare almeno il pareggio, che non arriva. Al triplice fischio esultano i romagnoli.

Mario Tosatti