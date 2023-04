Buciuscanu e Vandini sugli scudi ai nazionali giovanili

Oro per Vittoria Vandini, che assieme a Maddalena Buciuscanu si confermano ai Campionati Giovanili di nuoto. Ai Criteria femminili, i campionati giovanili di nuoto tenuti a Riccione dal 31 marzo al 2 aprile, hanno partecipato le due nuotatrici centesi della NS Emilia Maddalena Buciuscanu e Vittoria Vandini, al loro primo anno in categoria. Buciuscanu e Vandini si confermano nelle loro gare, con la nota di spicco di Vittoria Vandini nei 100 Farfalla, dove si impone col magistrale tempo di 1’03.64 e vince la medaglia d’oro tra le ragazze nate nel 2010.

Le due atlete NS Emilia del gruppo centese hanno gareggiato nelle seguenti prove: Maddalena Buciuscanu nei 200 Rana, 50 e 100 Stile libero, mentre Vittoria Vandini nei 100 Farfalla, 200 Misti, 100 Rana, 50 e 100 Stile libero. La partecipazione ai Criteria è un traguardo ambito per un giovane nuotatore: i migliori atleti delle diverse categorie provenienti da tutta Italia si sfidano sulle varie specialità e il solo potervi accedere già al primo anno è un grande traguardo. L’edizione di quest’anno ha registrato l’importante numero di quasi 1900 atleti in gara, con un livello di risultati di crescente spessore; la realtà natatoria centese è tra i protagonisti. Con i Criteria si conclude la prima parte di stagione.

Ora il gruppo centese della NS Emilia entra nella preparazione estiva, dove li vedrà impegnati a partire da maggio ai campionati a squadre, mentre a giugno ci saranno le qualificazioni estive in vasca da 50 metri.

"Un risultato ambito ma che non era scontato – dice l’allenatore Alessandro Pilati –, risultato dell’evoluzione di tutta una stagione, con la condizione delle due 12enni in continuo miglioramento. Non era facile riuscire ad accedere ma le ragazze, con tanto impegno, sono riuscite nell’impresa. I risultati del Criteria, infatti, confermano i tempi già fatti registrare due settimane fa in particolare dalla Vandini, che era riuscita a far registrare il miglior tempo in Italia della sua categoria".

Squadra giovanile che si allena alla piscina di Cento e che fa ben sperare anche per il futuro.

"Le due ragazze possono guardare avanti a qualcosa di anche più grande – prosegue –, atlete che hanno merito e che possono togliersi tante soddisfazioni crescendo, portando avanti anche il nome di Cento e del team. Il nostro movimento giovanile sta crescendo bene e l’auspicio è che i risultati delle due ragazze possano trascinare ed essere da esempio anche ai più piccoli".

Laura Guerra