"Buon momento, ma occhio ai biancazzurri"

Domenico Toscano (foto) ha perso le ultime tre gare contro la Spal, peraltro alla guida di tre squadre diverse: Reggina, Avellino e Ternana. Anche per questo forse non si fida dei biancazzurri, pur sorridendo per il trend positivo del suo Cesena: "Attraversiamo un buon momento e dobbiamo restare sul pezzo – spiega il tecnico dei bianconeri alla vigilia del derby –. Abbiamo imboccato la strada giusta, però bisogna continuare a lavorare: i ragazzi stanno imparando a costruirsi prestazioni e risultati, senza aspettare che le cose si mettano bene da sole. Con la Spal dovremo fare ancora meglio: rispetto alla scorsa stagione, il livello si è alzato parecchio, con tante squadre che hanno allestito organici importanti e partono per fare un campionato di vertice, anche se poi sarà il campo a stabilire quali possono davvero lottare per le prime posizioni e quali no".

Il Cesena, aggiunge subito, ha grandi margini di miglioramento: "Partita dopo partita, voglio che questa squadra cresca. Gli acciaccati? Saber e Kargbo si sono allenati con la squadra e possono giocare dal primo minuto, inoltre Piacentini sta bene e verrà convocato. Sono sereno, perché sono tutti pronti a dare il proprio contributo, sia chi parte dall’inizio che chi subentra: qualsiasi scelta faccio, il livello cambia davvero di poco".

A Pontedera, Saber ha giocato non da trequartista puro, ma spostato sulla sinistra come ha fatto Berti contro la Fermana. "Abbiamo cambiato un po’ la disposizione in campo – riprende il mister – per valorizzare le caratteristiche dei nostri calciatori. Bisogna riconoscere ancora meglio gli spazi, ma la squadra sta lavorando bene nonostante non sia facile recepire certe indicazioni e riproporle in campo senza avere la possibilità di lavorare tanto in settimana: questo è sintomo che la squadra è reattiva e sul pezzo sulle disposizioni che proviamo".

s.m.