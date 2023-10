"Buttati due punti, meritavamo di vincere. La Spal si risolleverà, ha un bravo allenatore"

Piuttosto nero nel dopo gara il tecnico della Lucchese Giorgio Gorgone. "L’umore è bassissimo – commenta –. La partita era meritata per noi sul 2-1, nello spezzone precedente, ed anche oggi. Il calcio è questo, purtroppo quando uno lo racconta viene bene fare il filosofo, poi però quando ci passi riesci a farlo un po’ meno. Però merito alla Spal, sono convinto che si risolleverà perché è una buona squadra, con qualità, ha un allenatore molto bravo, quindi avrà modo di scalare la classifica. Però se oggi dico che è un furto che noi abbiamo preso un punto in questi due spezzoni giocati, ovviamente un furto nel senso buono, credo che possiate capirmi. Sarei ipocrita se dicessi il contrario". Cosa non ha funzionato sul gol di Rao? "Quando subisci gol c’è sempre un errore ma anche la qualità degli avversari. Ha fatto una buona azione individuale, un buon tiro, poi noi potevamo essere un po’ più attenti e vicini nel contrasto. Mi aspettavo che la Spal potesse spingere, Colucci ci ha provato con lo schieramento messo all’inizio. Forse ci si aspettava che noi facessimo le barricate, ma questa squadra ha un’identità, ha una consapevolezza".

b.b.