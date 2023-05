Caccia al ds: Trovato e Casalvieri sondati

Non c’è solo Giulio Iozzelli nel taccuino della Tramec Cento per il post Ivan Belletti. La società biancorossa cerca un manager per la prossima stagione che assuma la direzione sportiva e non solo del club biancorosso. Detto del dirigente che ha fatto benissimo per un decennio a Pistoia e che ha portato Chiusi per la prima volta in serie A2, negli ultimi giorni la società ha sondato anche altri due profili. Il primo è quello di Julio Trovato (nella foto), ex direttore generale di Ravenna e Virtus Bologna e attualmente in forza alla Stella Azzurra Roma, l’altro è Gabriele Casalvieri, a Mantova ormai dal 2014 e nelle ultime stagioni col doppio ruolo di gm e ds.