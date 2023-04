Cade la Vis under 19 Derby Sbf-Argenta

L’Under 19 Eccellenza della Vis ha chiuso giovedì sera il suo campionato con una sconfitta 83-67 sul campo di Cantù, compagine seconda in classifica. Per i ragazzi di coach Santi un finale di regular season da dimenticare visto anche il ko di inizio settimana contro Cernusco (93-79). In un girone difficilissimo, contro corazzate come Cremona, Fortitudo e la stessa Cantù, la Vis si è comunque difesa bene, chiudendo con 14 punti frutto di 7 vittorie e 15 sconfitte. Un gruppo che è salito di livello nella seconda fase del campionato, e che ha messo in mostra prospetti interessanti, alcuni già nel giro delle formazioni senior, come Valente, Cavicchi e il trio Giovinazzo-Yarbanga-Romondia. Stagione regolare terminata anche per la Sbf di coach Campi nel campionato Under 19 Gold, con un quarto posto che consente agli estensi di affrontare i playoff e il derby contro la schiacciasassi Cestistica Argenta, che nel suo girone ha vinto tutte e 22 le partite.