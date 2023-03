Calabria terra di conquista La Spal si affida alla cabala

Per l’ennesima volta, la salvezza della Spal passa per la Calabria. Nella storia recente del club biancazzurro, i confronti sui campi infuocati di Crotone, Cosenza e Reggina hanno esaltato la Spal, che domenica prossima avrà il compito non facile di allungare la striscia positiva nello scontro diretto del San Vito-Marulla.

La squadra calabrese che i biancazzurri hanno incrociato più volte in assoluto (17) è il Catanzaro, peccato che si tratti di una sfida che manca ormai da 45 anni e che si spera possa disputarsi la prossima stagione in serie B. Ma è negli ultimi cinque anni che la Spal ha trasformato la Calabria in terra di conquista, con un bilancio di sei vittorie (una delle quali ai rigori in Coppa Italia), un pareggio e una sconfitta in otto confronti totali. Il match destinato a passare alla storia è naturalmente quello disputato nel febbraio 2018 allo Scida, una sorta di dentro o fuori per la squadra di Semplici che aveva l’obbligo di battere il Crotone per tenere viva la fiammella della speranza nel campionato di serie A.

Ebbene, i biancazzurri hanno superato la squadra di Zenga al termine di una gara memorabile (2-3 con reti di Antenucci, Simic e Paloschi) gettando le basi per la rimonta coronata con la salvezza. La Spal è tornata a giocare in Calabria nella stagione 2020-21: in campionato si è imposta al Granillo contro la Reggina con rete decisiva di Castro (0-1) e ha pareggiato 1-1 a Cosenza con gol di Mora nel giorno della clamorosa svista arbitrale che ha negato ai biancazzurri il successo (rete di Moro annullata per un fuorigioco inesistente).

Nella stessa stagione la squadra di Marino si è qualificata al turno successivo di Coppa Italia ai calci di rigore sul campo del Crotone (che disputava la serie A) con rete di Seck nei tempi supplementari e Thiam grande protagonisti ai rigori. Anche la scorsa stagione le cose in Calabria sono andate piuttosto bene, nonostante il ko rimediato al Granillo contro la Reggina (2-1). Negli scontri diretti con Cosenza e Crotone infatti la Spal – che ancora aveva al timone Clotet – ha fatto bottino pieno prima al San Vito-Marulla (0-1 con rete di Pepito Rossi) e poi allo Scida (1-2 con gol di Melchiorri e Mancosu) centrando due successi fondamentali per tenere a distanza di sicurezza le squadre calabresi.

Non è finita, perché anche quest’anno la Calabria ha portato fortuna alla Spal, corsara al Granillo nella prima giornata del girone di ritorno grazie ad un’autorete di Gagliolo.

Quella con gli amaranto è anche l’ultima vittoria ottenuta in trasferta da Dickmann e compagni, che adesso lavorano per concedere il bis contro i Lupi.

Per peso specifico, l’incontro del San Vito-Marulla somiglia molto a quello disputato allo Scida cinque anni fa, con la speranza che il risultato possa essere lo stesso di allora.

Stefano Manfredini