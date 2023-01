Calcio a 5 Opes

Giocati i 2 recuperi della fase preliminare del Girone Unico, clima in campo per niente vacanziero e natalizio e partite tiratissime. Exera parte bene e con il destro di Berveglieri e l’appoggio di Bassi su assist di Panzetta si porta sul 2-0 al minuto 11 contro il Servizi Auto Catozzi, che reagisce: Proia viene ben servito sul taglio da Rapposelli, ma Braglia è bravo ad opporsi. Altro buon momento di Exera che allunga sul 4-0: ancora Bassi che prima con un’uncinata di esterno destro e poi con un siluro dai 12 metri porta a 3 il suo personal score. Sul finale di tempo Garofalo mette a segno un bel diagonale di sinistro da sinistra e manda il Catozzi al riposo sull’1-4. Nella ripresa Exera è troppo compassata e il Servizi Auto Catozzi prende campo e coraggio con 4 calci d’angolo consecutivi. Da una punizione dai 9 metri arriva, invece, il 5-1 Exera, rasoterra imprendibile a firma Bonazza. Exera si crogiola un pò troppo sugli allori, Venuta si inventa un destro al sette per il 2-5, poi Bassi è costretto ad opporsi di mano in area, sostituendosi a Braglia, per respingere un tiro a botta sicura per una palla non allontanata dalla difesa, rigore per il Catozzi: Proia va sul dischetto, ma Braglia lo ipnotizza, rimane in piedi e para. Lo stesso Proia, però, si rifà con gli interessi con due reti di ottima fattura, l’ultima a 1’ e 30’’ dalla fine. C’è tempo per un’ultima conclusione sulla quale ancora una volta Braglia si fa trovare pronto, finisce 5-4 Exera. E’ battaglia anche tra Macaco Wine, Beer & Food e Hangar Birrerie. Fondamentale il rientro di Baroni, assente nelle ultime uscite del Macaco, sua la doppietta che sblocca il match. Sul finir di frazione Tcheng rimette in corsa l’Hangar con un diagonale che non lascia scampo a Davì. Nella ripresa, con un gol dei suoi, Finotti timbra il 3-1, ma l’Hangar è tutt’altro che domato: sul 3-3 a 8’ dalla fine, la giocata vincente è di Nigrisoli che si muove bene da pivot, stoppa da par suo la palla servitagli da Baroni, si gira in un amen e fulmina Ravani. L’Hangar mette in campo le ultime energie rimaste, ma Baroni la chiude con un rasoterra imparabile, vince il Macaco 5-3.