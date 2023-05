Calcio a 5 Opes, nei playoff scudetto avanzano Sidun, Wilson e Lucrezia Borgia

Conclusi i quarti di finale con le gare di ritorno. Grande equilibrio nei playoff scudetto. Partiamo da Wilson’s Pub-Servizi Auto Catozzi, terminata 5-5 all’andata. Il Wilson’s Pub si porta due volte avanti sempre con Boarini, ma il Servizi Auto Catozzi pareggia prima con un gol in mischia realizzato da Sacco e poi, dopo 3 occasioni colossali create, ma non finalizzate dall’incontenibile Basile, agguanta il pari a 2’ dal termine con la pregevole girata di Sorgente ben servito in profondità da Lombardo. La sequenza dei rigori è infinita: per il Wilson’s Pub 9 tiri e 9 gol, per il Servizi Auto Catozzi è fatale l’errore di Palma che si vede respingere la conclusione da Mazzoni, il match si chiude sull’11-10 per il Wilson’s Pub, i ragazzi di mister Casaluce si guadagnano la semifinale contro il Basilico. Dalla parte opposta del Tabellone si giocano l’accesso alla semifinale: Ristorantino Sidun e La Baracca di Guendalo con l’andata terminata 4-6. Nel primo tempo il Sidun va a segno prima con un preciso diagonale di Caputo e poi con il destro all’angolino di Coppola. La ripresa si apre con il rigore procurato da Ramadan e trasformato ancora da Caputo. La Baracca di Guendalo le prova tutte ma rimbalza contro il super portiere del Sidun, Di Mauro. Dopo anche 2 tiri liberi falliti, però, il gol dell’1-3 la Baracca di Guendalo lo trova: calcio d’angolo di Crepaldi e sinistro al volo di Barbari, un eurogol da applausi. Quindi 6-4 Baracca all’andata, 3-1 Sidun al ritorno, si va ai rigori, la sensazione però, è che con Di Mauro in porta il Sidun parta con un bel vantaggio, tutto sta nella precisione dei suoi tiratori: Coppola, Caputo, Lecce e Morina non sbagliano; per la Baracca, invece, segna solo Conti, su 3 rigori, Di Mauro ne ribatte 2, uno con la faccia sulla mina di De Marchi e uno a mani aperte sul destro di Vandini, Sidun in semifinale. Il Real di Mezzo sfiora l’impresa, va al riposo sul 3-0 con le reti di Letizia, Bartoletti e D’Onofrio. L’Hotel Lucrezia Borgia rimonta prima con con il destro secco di Sosnovschi e poi con il tap-in sul secondo palo di Kupsi ma finisce 3-4, che sarà il risultato finale e che fa il paio con il 5-4 dell’andata.