Calcio a 5 Opes: Sidun allunga nella ripresa Girandola di gol tra Bar Nives e Francolino: 10-10

In Serie A Girone A la capolista Basilico comanda per tutta la gara, 2-0 con doppietta di Inglesetti, 3-2 di Mantovani e 4-3 di Spettoli, ma la Baracca di Guendalo ribatte colpo su colpo, doppietta di Vandini, poi Crepaldi e De Marchi, allo scadere ancora una stoccata di Spettoli regala i tre punti al Basilico, finale 5-4. Girandola di gol e di emozioni tra Bar Nives e Francolino, finisce 10-10. Wilson’s Pub e Bar Mattino Ostellato rientrano in corsa per il 3° posto. Il Wilson’s Pub va sotto 0-2 nello spareggio contro il Real di Mezzo, ma la spunta 5-4: doppiette di Boarini e Sgargetta e punizione beffarda di Casaluce. Il Bar Mattino domina nel primo tempo e va al riposo sul 3-0, nella ripresa l’AM Circolo Encap gioca meglio, ma il Bar Mattino regge, finisce 3-1.

In Serie B Girone A la capolista Giustospirito sconfigge 6-3 l’Autofficina Lodi, si stacca la New Team che non va oltre il pari, 5-5, contro gli Scugnizzi di Bolzano. L’Asso di Cuori agguanta in graduatoria l’Aqua e Salute vincendo 9-5 lo scontro diretto. In Serie A Girone B il Ristorantino Sidun sconfigge il Servizi Auto Catozzi: trovato il vantaggio nel primo tempo in maniera fortunosa con un autogol di Sorgente, allunga nella ripresa e chiude 4-1.