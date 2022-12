Calcio dilettanti, il patron "Mesola, bilancio positivo Ora migliorare in casa"

Durante la cena degli auguri con tutta la prima squadra, la Juniores e lo staff dirigenziale, al ristorante Castello di Arianna e Marco a Mesola, il presidente del sodalizio calcistico mesolano Massimo Modena (foto), oltre a ringraziare per il costante aiuto, i volontari al Castello, afferma soddisfatto che "il bilancio in questa prima parte di stagione è sicuramente positivo. Ci manca qualche punto, che avremmo meritato, dovuti a sfortuna o decisioni arbitrali non condivisibili, ma sono certo che d’ora in avanti li recupereremo". Il Mesola insieme al Fosso Ghiaia saranno in campo nel recupero dell’8 gennaio. "La campagna acquisti e cessioni è conclusa – riprende il numero uno del Mesola –, sono partiti Ferrara, Bellemo e Rizzi, compensati dall’arrivo di due centrocampisti come Cantelli e Braghiroli e il difensore centrale Ranzato". Si dice fiducioso delle prossime stagioni, potendo contare su una squadra giovane, ma soprattutto su una formazione, che milita nel campionato Juniores "che sta crescendo molto e può dare linfa vitale alla prima squadra", tuttavia non nasconde con la solita onestà che "se l’obiettivo di fare meglio dell’anno scorso significa vincere il campionato, oggi è proibitivo, perchè ci sono squadre molto attrezzate e probabilmente anche con maggiori risorse economiche di quella che può esprimere la nostra realtà". Tuttavia è significativo lo score del Mesola, che ha fatto ben 16 punti in trasferta, ma solo 6 fra le mura amiche, dimostrando forse una maggiore propensione al contropiede che a vincere sul suo campo. L’allenatore Mattia Salvagno ha creato una capacità "corale" nell’andare in gol, molto importante, con ben 9 calciatori del Mesola che vantano almeno una rete a fronte delle 6 del centravanti BoscoloZemelo. Cla. Casta.