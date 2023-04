Calcio e solidarietà In campo a Final di Rero

Un calcio al pallone per solidarietà. E’ questo l’obiettivo dell’amichevole di calcio tra l’associazione sportiva Ferrari Formula 1 e il Final di Rero, in programma sabato prossimo alle 15.30 nel campo sportivo di Final di Rero. La manifestazione è organizzata dall’ex sindaco di Tresigallo Dario Barbieri con il patrocinio del comune di Tresignana e del centro culturale "La fenice". Il ricavato sarà devoluto a favore dell’Ail, associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi. Alla presentazione, oltre a Barbieri hanno tenuto a battesimo la manifestazione l’assessore a Sport e Turismo di Tresignana Raffaele Cartocci e il referente di Ail Claudio Castagnoli. "Abbiamo bisogno di essere più solidali – ha raccontato quest’ultimo – Il nostro slogan è: aiutateci a realizzare il nostro sogno, che è migliorare le cure e aiutare la ricerca. Da diciotto anni convivo con una leucemia cronica, sono la dimostrazione che i rimedi ci sono, grazie alla ricerca si sono fatti passi avanti, ma per aiutare la ricerca servono risorse". L’approccio alla diagnosi delle malattie ematologiche richiede laboratori specialistici dotati di strumenti all’avanguardia e personale altamente qualificato.

L’Ail si sta spendendo per raccogliere fondi per contribuire alla ricerca. "E’ un’iniziativa che abbiamo appoggiato con piacere – interviene l’assessore Raffaele Cartocci – in questo senso la proposta di Dario Barbieri va nella direzione di aiutare chi ha bisogno e al contempo passare un pomeriggio all’insegna del divertimento e della solidarietà". "Ringrazio l’associazione sportiva Ferrari Formula 1 – tira le fila Dario Barbieri – che ha accettato con entusiasmo l’invito. Un’iniziativa che si inserisce nel solco di altre con la stessa finalità, come quella per la promozione. Nel circolo "La fenice" a fine partita sarà offerta a tutti una frittura di pesce azzurro; nel piazzale antistante il circolo ci sarà un’esposizione di auto Ferrari, infine a tutti i bambini sarà offerto dall’associazione "I toponi" del carnevale di Cento un simpatico gadget.

Franco Vanini