Calcio femminile

L’Accademia Spal non si ferma più. A Vigarano Mainarda le biancazzurre di mister Panico calano il poker contro il Gatteo Mare, sconfitto con un secco 4-2. Grazie a questa vittoria l’Accademia Spal consolida il secondo posto in classifica, ad un solo punto di distanza dalla capolista United Romagna Women. Dopo sette minuti le padrone di casa passano già in vantaggio con Fratini, che recupera la sfera sulla linea di fondo e a tu per tu con Brighi insacca l’1-0. Al quarto d’ora però la formazione ospite trova il pareggio con la conclusione di Zangheri che spedisce la palla all’incrocio dei pali.

La partita prosegue vivace con occasioni da una parte e dall’altra ed a pochi minuti dall’intervallo le biancazzurre si riportano avanti con il tap in di Loberti su cross dalla sinistra di Lorenzon. Parte la ripresa ed è subito traversa per l’Accademia Spal con il mancino di Ligi. È solo il preludio al gol del 3-1, che arriva al 53’ con il preciso sinistro di Fratini dall’interno dell’area di rigore. Al 68’ si iscrive all’elenco delle marcatrici anche Filippini, che con un tocco sotto misura insacca in mischia il 4-1. Al 90’ infine arriva il secondo gol ospite per il definitivo 4-2, messo a segno da Gallo. Domenica prossima la squadra di Panico chiuderà la regular season sul campo dell’Union Sammartinese, in attesa della seconda fase del campionato determinante in ottica promozione in serie C. La prima della classe United Romagna Women farà invece visita all’ostico Fossolo 76. L’Accademia Spal però ha anche un altro grande obiettivo: conquistare la Coppa Italia regionale. Le biancazzurre hanno staccato il pass per la finalissima, che si disputerà domenica 29 gennaio a Savignano sul Panaro contro il Felino che nell’altra semifinale ha messo ko il Modena. Sarebbe il primo titolo per il settore femminile della Spal, che quest’anno sta gettando le basi per tornare protagonista in categorie più consone al blasone del club di via Copparo.