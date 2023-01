Calcio giovanile

Il girone di ritorno del campionato Primavera 2 non poteva iniziare meglio per la Spal. Al centro sportivo Gibì Fabbri la squadra di Grieco ha superato il fanalino Pordenone con un secco 3-0, centrando la terza vittoria di fila. Ma non è tutto, perché grazie al pareggio a reti inviolate maturato nel big match tra Genoa e Parma i biancazzurri sono balzati al secondo posto in classifica a -3 dalla vetta. La graduatoria vede infatti ancora al comando il Grifone, a +3 sulla Spal, +4 sui ducali e +6 sul Monza.

Tornando al match coi friulani, i biancazzurri sono andati a segno con Angeletti – già decisivo nel turno precedente – e poi hanno sfruttato due autoreti degli avversari. Sabato prossimo la Spal farà visita al Brescia, nono della classe a -15 dalla squadra di Grieco ma avversario tradizionalmente ostico da non sottovalutare assolutamente. La capolista Genoa invece ospiterà l’Albinoleffe.