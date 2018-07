Ferrara, 28 luglio 2018. DOPO le prime due sgambate delle settimane scorse, oggi per la Spal c’è stato il primo test serio contro Lazio ad Auronzo di Cadore. La banda guidata da mister Leonardo Semplici è uscita sconfitta 3-0. Per i biancocelesti in rete Immobile, Caicedo e Rossi. La Spal si è resa pericolosa con le traiettorie da fuori di Federico Viviani e, nel primo tempo, con i tentativi di Manuel Lazzari e Filippo Costa. Polveri bagnate in avanti, anche se il centravanti Andrea Petagna - il top player, finora, del mercato biancazzurro - ha messo in mostra meccanismi e movimenti offensivi che saranno utilissimi alla causa salvezza di Ferrara.