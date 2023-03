Calderoni e Piazzi, il progetto si definisce

Qualcosa si muove, e par di capire che la prossima settimana si potrà delineare meglio il futuro della palla a spicchi ferrarese. In che modo? I contatti sono tuttora in corso, questa settimana si affronterà anche il tema delle realtà giovanili della provincia, l’idea ambiziosa è di unirle per creare un qualcosa che sia il più possibile omogeneo e duraturo nel tempo.

Nessuno deve sentirsi escluso a priori da questo progetto, è l’idea con la quale Stefano Calderoni, presidente del Consorzio di Bonifica, e Paolo Piazzi, ex giocatore ed oggi imprenditore, stanno operando per unire diverse anime imprenditoriali della città, per far sì che il nuovo sodalizio della palla a spicchi ferrarese possa ambire nella prossima stagione almeno ad una serie B1, il cui titolo sportivo andrà nel caso trovato e acquistato.

I nomi che si stanno coinvolgendo e che stanno partecipando alle riunioni sono noti ormai da settimane, perchè come punto di partenza è stata contattata la società Ferrara Basket 2018 di Giuseppe Cattani, che con il suo ds Andrea Pulidori sta tentando di andare nella futura B interregionale sul campo, per avere eventualmente una carta in più da giocare nel mercato dei titoli sportivi che si apre ogni estate, a bocce ferme.

Al loro fianco c’è il gruppo di Riccardo Maiarelli, che lavora dallo scorso anno a una fondazione che riunisca amici e sponsor, pronti a subentrare per evitatre che il basket cittadino scompaia, con l’appoggio anche della rete di sponsor e del settore giovanile della Vis 2008. Ma non è tutto, perchè tra coloro che si sta cercando di coinvolgere e unire in questo progetto ci sono sponsor della vecchia gestione, come Adamant e Bondi, che tanto hanno fatto in questi anni per tenere in vita il Kleb, e il volto nuovo rappresentato dall’imprenditore Marco Gherardi, già visto al palasport assieme a Piazzi e Calderoni alle partite del Kleb ed ora intenzionato a impegnarsi nella pallacanestro. Insomma, una compagine forte e numerosa, che potrebbe imbarcare altri compagni di viaggio a motore avviato, alcuni anche eccellenti, e che va messa assieme per creare un budget di buon livello. Le premesse ci sono, non resta che attendere i prossimi giorni per i primi eventuali annunci.

SERIE B1: ECCO LE REGOLE.

Il Consiglio Federale ha definito le regole di ingaggio per il prossimo biennio. Nel 2023-24 saranno 36 squadre al via con 2 promozioni in A2 e 4 retrocessioni in B Interregionale. A referto potranno andare 9 giocatori formati e uno non formato senza vincoli di età o nazionalità (senza visti extracomunitari per

motivi sportivi). Tutti i club dovranno presentare una fidejussione a garanzia dell’attività da 50.000 euro e disputare almeno tre campionati giovanili. Mauro Paterlini