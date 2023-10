Calendario Lega Pro: la programmazione fino al 23 dicembre

La Lega Pro ha reso noto il calendario completo con date e orari delle partite di campionato fino alla fine del girone di andata. Più precisamente, è stata comunicata la programmazione dalla dodicesima alla diciannovesima giornata. L’ultima gara prima del giro di boa è fissata il 23 dicembre, poi il campionato si fermerà due settimane per riprendere col primo turno del girone di ritorno intorno al 7 gennaio. Ma vediamo qual è il percorso che attende Antenucci e compagni da qui a Natale, con una programmazione che non aiuta certo i tifosi che intendono seguire la squadra in casa e in trasferta. Ma andiamo con ordine, partendo dai prossimi tre impegni che erano già stati comunicati: Arezzo-Spal (nona giornata, lunedì prossimo alle 20,45), Spal-Sestri Levante (decima giornata, giovedì prossimo alle 18,30), Torres-Spal (undicesima giornata, domenica 29 ottobre alle 14). Ecco invece il calendario relativo ai mesi di novembre e dicembre, diffuso ieri dalla Lega Pro: Rimini-Spal (dodicesima giornata, lunedì 6 novembre alle 20,30), Spal-Pontedera (tredicesima giornata, lunedì 13 novembre alle 20,45), Carrarese-Spal (quattordicesima giornata, domenica 19 novembre alle 16,15), Spal-Ancona (quindicesima giornata, sabato 25 novembre alle 16,15), Gubbio-Spal (sedicesima giornata, sabato 2 dicembre alle 18,30), Spal-Virtus Entella (diciassettesima giornata, sabato 9 dicembre alle 18,30), Pineto-Spal (diciottesima giornata, sabato 16 dicembre alle 20,45), Spal-Olbia (diciannovesima giornata di campionato in programma sabato 23 dicembre alle 18,30).