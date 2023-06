Callegari, Gozzo e Loberti protagonisti della gara ’all’indietro’ di Albignasego

Dopo quattro anni di assenza, è tornata domenica 11 giugno una delle gare più importanti e storiche del

retrorunning italiano (corsa all’indietro), infatti era dal periodo pre pandemia che non si correva la

tappa di Albignasego. Come consuetudine 3 gare in programma: 3000m classico in retrorunning, 1000m a coppie, 3000m di corsa alternata (500m da correre indietro, 500m in avanti, per 3 giri).

Presenti per l’Atletica Corriferrara i 3 atleti specialisti Paolo Callegari, Massimo Gozzo e Rita Loberti.

Nella prima gara, valida per il 21° campionato italiano AICS sui 3000m vinta dal veronese Paolo Cherubin, si è classificato al 5° posto Paolo Callegari con il tempo di 16’35”, prova alla quale l’atleta ferrarese ha partecipato senza velleità di classifica.

Vittoria di categoria invece per Gozzo-Loberti nella 16ª prova mondiale a coppie di 1000m, nella

quale ogni componente la coppia ha dovuto correre 500m in retrorunning e 500m in avanti: gli atleti di Fondo Reno, reduci da un periodo di stop e quindi non al meglio, hanno ottenuto un 5° posto in classifica generale (tempo 8’44”) senza però lasciarsi sfuggire il primo posto del podio

nella categoria Master.

Ultima gara in programma, la 17ª prova mondiale di corsa alternata di 3000m: qui il ferrarese Callegari non ha mancato il favore del pronostico conducendo fin dal primo metro e vincendo nettamente con il tempo di 12’23”. A completare il podio i veronesi Cherubin e Pretto.

re. fe.