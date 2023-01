Cambio in porta per la Giara Interrotto il rapporto con Meletti, dal Romagna arriva Mandelli

La società Giara Assicurazioni Ferrara rende nota l’interruzione del rapporto con l’estremo difensore classe 2002 Riccardo Meletti.

A Riccardo, protagonista nel girone d’andata con 12 presenze e 3 reti, va un sincero ringraziamento per l’impegno profuso e un l’augurio per un soddisfacente proseguo di carriera.

Analogamente, la società ha concluso le trattative per trasferire dalla Pallamano Romagna l’estremo difensore classe ‘90 Samuele Mandelli.

Mandelli, portiere di comprovata esperienza, arriva a completare un reparto - già composto dal capitano Michele Rossi - rimasto incompleto dopo la partenza di Riccardo Meletti. La Giara Assicurazioni Ferrara ringrazia la Pallamano Romagna per aver agevolato la trattativa ed aver mostrato completa disponibilità alla trattativa.

"Si è trattato di una chiamata inaspettata – che mi riempie di orgoglio – arrivata da parte di una squadra ambiziosa. Sono felicissimo di arrivare in una piazza storicamente competitiva ed ambiziosa, in una rosa molto competitiva che, sino a questo punto del campionato, ha fatto grandi cose. Il mio obiettivo personale è quello di farmi trovare pronto quando sarò chiamato in causa e dare il mio contributo per aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo dei play off.

Vorrei ringraziare il Romagna per tutto quello che ha fatto per me: lascio tanti amici ai quali auguro il meglio e dei quali rimarrò sempre il primo tifoso. Non vedo l’ora di iniziare con la mia nuova squadra".