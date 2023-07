Camminata di sera tra centro e mura, è tempo di Fluo Run

Una serata all’insegna del fitness oltre una camminata tra le mura estensi e le strade del centro. Attesa stasera per l’evento divenuto ormai un appuntamento fisso nell’estate ferrarese. Si tratta della Fluo Run che quest’anno, dopo anni in cui si teneva nel sottomura e un’edizione al parco Coletta, sarà tutta in piazza Tretto Trieste. Un festival per promuovere il benessere e attività fisica in modo semplice e divertente, che si terrà questa sera con inizio dalle 18. Dal palco del Fluo Run ci saranno esperti e qualificati coach che si esibiranno, insieme a tutti i partecipanti, nelle più svariate discipline come Warm-up, Zumba, Functional training e Strong. Terminate le attività fitness partirà la Fluo Run una corsa, camminata non competitiva che si svolge di sera dopo il tramonto, in un contesto ricco di colori, musica e allegria. A tutti i partecipanti verrà consegnato un kit composto da una maglia tecnica Fluo e gadget luminosi da indossare prima della partenza. Il programma previsto oggi: si inizia dalle 18 con l’apertura ufficiale dell’area distribuzione kit iscrizioni e dell’area make-up, il tutto nella piazza Trento Trieste. Alle 19,45 partiranno le attività fitness con venti minuti di ‘warm-up’, rivolto al riscaldamento dei partecipanti. Terminate le attività fitness ci sarà il conto alla rovescia per la partenza della Fluo Run prevista per le 21,30, una corsa e camminata in notturna a ritmo libero sulla distanza dei 5 Km tra il centro storico di Ferrara e le mura estensi.

Mario Tosatti