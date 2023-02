Campani volta pagina: "Padroni del nostro destino"

"Ci mangiamo le mani per l’occasione persa, ma grazie ai risultati delle altre la nostra classifica non è cambiata poi molto". Sintesi più appropriata non poteva esserci, ma nelle parole del capitano Luca Campani (foto) filtra anche un po’ di rammarico per l’epilogo della sfida di domenica scorsa alla Giuseppe Bondi Arena, che la Tassi Group ha gettato al vento dopo essere stata sopra di tredici lunghezze a sei minuti dalla sirena. Per fortuna del Kleb le dirette inseguitrici Mantova e Chiusi non hanno accorciato in classifica, ma certamente un successo con Ravenna avrebbe spianato la strada per la salvezza ai biancazzurri, ora attesi da una trasferta quasi proibitiva sul campo della capolista Forlì.

Luca, l’amaro in bocca è tanto per come è finita domenica. In che modo si riparte?

"Innanzitutto voglio dire che siamo ancora padroni del nostro destino, il campionato è lungo e ci sono tante partite da giocare. La nostra fortuna è che i risultati dell’ultimo turno ci hanno dato una mano".

Poi?

"Anche all’andata con Ravenna giocammo un buon primo tempo e crollammo nella ripresa, come in quel caso dobbiamo rimboccarci le maniche e cercare di riprendere il nostro cammino il prima possibile. Dovremo limare alcuni aspetti del nostro gioco, a cominciare dalle palle perse".

Nelle ultime tre partite si è ripetuto lo stesso andamento, bene per 35 minuti poi il calo finale. Come mai?

"Rimini è più forte di quello che dice la classifica, Cento obiettivamente è di un altro pianeta rispetto a noi, la cosa preoccupante è ciò che è successo con Ravenna, che è squadra assolutamente al nostro livello. Abbiamo attraversato due minuti in cui non ne azzeccavamo una, perdendo tanti palloni, e loro hanno segnato due o tre canestri dall’arco che ci hanno tagliato le gambe. Ma poteva succedere in qualsiasi momento della gara".

Adesso è importante non finire in una spirale negativa, viste le cinque sconfitte nelle ultime sei partite…

"E’ vero che non siamo in un buon periodo, ma il calendario non ci ha aiutato, a parte Forlì abbiamo incontrato tutte le più forti. Tolta la gara di domenica, d’ora in poi affronteremo gare un po’ più alla nostra portata, e molte di queste saranno in casa nostra. Dipende ancora tutto da noi, niente è perduto: sarei più preoccupato se avessimo qualche punto in meno".

A Forlì si può sognare il colpo o è una missione quasi impossibile?

"Loro sono una squadra con giocatori esperti, è difficile che ci sottovalutino. Noi chiaramente faremo di tutto per metterli in difficoltà, ma bisogna ammettere che sono tra le compagini più forti della categoria".

Jacopo Cavallini