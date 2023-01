Campi salva il risultato Masi indenne contro il fanalino

Valsanterno

0

Masi-Voghiera

0

VALSANTERNO: Sammarchi, Valentini, Capasso, Pasotti (7’ st Ragazzini), Borini, Resta, Righetti (21’ st Castaldo), Suzzi, Tonini (21’ st Scalise), Suma, Simone. A disposizione: Sartiani. All.: Biagi.

MASI-VOGHIERA: Campi, Castelli, F. Franceschini, Valesani, Sarto, Molossi, Mangherini (13’ st S. Franceschini, 43’ st Lolli), Fregnani, Quarella, Vanzini, Cazzadore (24’ st Caruso). A disposizione: Battara. All.: Rambaldi.

Arbitro: Schirro di Lodi.

Note: ammoniti: Scalise (V), Valesani (M), Molossi (M), Vanzini (M).

Termina con un pareggio senza reti la partita tra Valsanterno e Masi Voghiera. Pareggio con qualche rimpianto per non essere riusciti a raggiungere la prima vittoria interna stagionale da parte dei padroni di casa. La Valsanterno è infatti l’unica squadra del girone B di Eccellenza a non aver mai vinto tra le mura amiche. Sono proprio i valligiani a confezionare la prima conclusione del match con il tiro alto di Borini, inedito centrale difensivo, al 3’. La risposta del Masi Torello passa per i piedi dell’ottimo Fregnani, che al minuto 8 costringe Sammarchi alla presa centrale in due tempi mentre è molto più pericoloso al 16’, con una conclusione di interno sulla quale il portiere di casa si stende e respinge. Per il Valsanterno al 25’ Suma, ben imbeccato da Suzzi, aggira la marcatura di Sarto e impegna severamente Campi, mentre un minuto dopo il portiere del Masi para in due tempi sul tiro di Simone. Termina la prima frazione. Nella ripresa i locali sembrano essere più in palla. Predominio territoriale che si concretizza in più occasioni tra il 25’ e il 32’. Inizia Simone con un tiro centrale. Prosegue il nuovo arrivato Castaldo con un passaggio basso al centro sul quale Campi si immola per anticipare l’accorrente Simone. Conclude Suma con un tiro da fuori respinto di pugno da Campi. Troppo poco per cambiare esito di partita e classifica.