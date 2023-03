Campionati nazionali a squadre Bilancio agrodolce per il Cus

Bilancio agrodolce per il Cus Salvi nella prima giornata dei campionati nazionali a squadre. Nelle nove partite disputate, sei vittorie e tre sconfitte, due delle quali avvenute con le formazioni di serie C maschile e femminile, sono il bilancio del turno.

In campo maschile, passivo di 5-1 contro la corazzata Villa Carpena di Forlì, che annoverava nelle sue file l’ex Carlo Alberto Caniato ed il 2.3 nazionale under 18 Lorenzo Angelini. Proprio Caniato è risultato vincente su Petrucci, con sconfitte negli altri singolari da parte di Andrea D’Antona al terzo, Filippo Faggioli e Filippo Zattoni in due set. Il punto della bandiera è arrivato dal duo FaggioliD’Antona in doppio, con sconfitta nella seconda partita di StifaniPetrucci. Le ragazze, nella delicata trasferta contro il Tc Modena, nulla hanno potuto, perdendo nei singolari con Eleonora Benvenuti, Martina Scagliarini ed Elena Ravani, quest’ultima soltanto dopo quattro ore di partita. Peccato per l’infortunio avvenuto a Martina Ronconi pochi giorni prima del debutto, che la porterà a stare fuori per oltre tre settimane.

Vittorie delle squadre giovanili, con l’under 10 capace di espugnare il Tc Massalombarda, con

vittorie di Michele Catalano e Sara Gavagna, in singolare e doppio. Under 12 Cus-Salvi A, vincente in casa contro Persiceto per 3-0, con protagonisti Alessandro Bisi, Giuseppe La Rosa, Giovanni Guidi e Federico Pigaiani. Vittorie in under 14 delle squadre Cus-Salvi B e C nella doppia giornata di gara.

Andrea Picariello, Aaron Banzi, Diego Botti e Tommaso Caniato, sia con il circolo tennis Crevalcore che in casa con il Persiceto hanno portato a casa il successo per 3-0. Doppia vittoria anche per la formazione C, composta dai fratelli Leonardo e Tommaso Aguiari ed Emanuele Cusi, vincenti nei due derby cittadini, rispettivamente 3-0 al JB sport e 2-1 alla Marfisa.

Sconfitta 2-1 la formazione Cus Salvi B under 12 in trasferta ad Argenta, con il duo Giacomo Cantelli e Christian Curti.