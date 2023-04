Campionati nazionali, formazioni cussine ok

Tanti successi per il Cus-Salvi, nei campionati nazionali giovanili a squadre nello scorso fine settimana.

Gli under 16 hanno chiuso al primo posto il proprio girone, conquistando il tabellone finale ad eliminazione diretta, vincendo l’ultima partita in trasferta sui campi del Max tennis di Bologna, con successi di Giulio Malaguti e Giorgio Ruggeri sia in singolare che doppio.

Esordio vincente per 3-0 in Under 14 per Andrea Cogo e Mattia Occhiali sul non facile campo del Siro Bologna.

I cussini, reduci dall’aver raggiunto negli ultimi due anni la fase “Macroarea” nazionale, saranno teste di serie e candidati alla conquista del titolo regionale di questa stagione.

La formazione Cus B under 14 ha perso sui campi dello Zavaglia Ravenna e vinto 2-1 in casa contro il Forum Forlì.

Aaron Banzi, Diego Botti, Tommaso Caniato e Andrea Picariello si sono alternati nelle due giornate di gara.

Gli under 14 Cus C, con in campo i fratelli Leonardo e Tommaso Aguiari ed Emanuele Cusi, nulla hanno potuto invece nel doppio turno disputato contro il Tc Viserba ed il Ten sport.

Le ragazze under 16 sono risultate vittoriose in casa per 3-0 contro il San Biagio Reggio Emilia, con i successi di Matilde Ascanelli ed Elena Ravani nei due singolari e nel doppio.

La stessa Elena, ha ottenuto la vittoria contro la 2.7 Sandy Mamini per 6161 nella partita disputata contro il Ca Faenza, persa nel comunque per 2-1.

Elena, con questo risultato, è già certa del suo passaggio alla classifica 3.1, con obiettivo non troppo nascosto dell’approdo in seconda categoria prossimamente.

La prossima settimana entrano in scena le squadre under 10 mista e under 12 maschile, qualificate direttamente alla seconda fase.

re. fe.