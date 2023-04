Campus Game, il Cus amplia l’offerta anche al mare

Primavera sta facendo capolino ma il Cus Ferrara è pronto per quel che riguarda le attività estive rivolte ai più piccoli. Il Campus Game 2023 è già una realtà con l’equilibrio tra sport e divertimento che caratterizza le giornate estive con proposte motorie di golf, tennis, rugby, calcio, danza, volley, basket, tiro con l’arco, atletica e molto altro. Il tutto alternato ad animazione, giochi e relax e la bellissima piscina esterna per rinfrescarsi dal caldo estivo. In caso di maltempo le attività verranno svolte presso le palestre coperte.

Con il Campus Game l’estate di ogni bambino non sarà solo divertimento ma si arricchirà di un prezioso bagaglio psicomotorio importante per una crescita sana ed equilibrata. Si alterneranno ospiti graditi come l’Ente Palio di Ferrara e l’Associazione Noi, che lavora su progetti con gli animali.

Gli operatori presenti al Centro saranno persone qualificate e formate in Scienze Motorie e Scienze dell’Educazione. I pasti verranno consumati presso il ristorante cussino; menu sani e bilanciati per una dieta completa. Questa proposta va ad integrarsi con altre sempre molto allettanti.

Una delle novità di quest’anno è il Campus Game al mare, per il quale sono già aperte le iscrizioni. Il magnifico villaggio turistico Camp Village Spiaggia Romea-Lido Delle Nazioni, ospiterà il camp Multisportivo da domenica 25 giugno a sabato 1 luglio.

"Abbiamo voluto fortemente questo camp per dare la possibilità ai nostri iscritti di fare un’esperienza indimenticabile, rimanendo in pensione completa per una settimana in questo magnifico villaggio", dicono dai vertici del Cus. Le attività proposte saranno tantissime, oltre alle tradizionali attività Campus Game, ci saranno altri sport in collaborazione con gli istruttori di Spiaggia Romea, come orienteering nella pineta, canoa, canottaggio, mini golf, equitazione e tanto altro.

La seconda novità è il camp del Real Madrid, una collaborazione atta a dare la possibilità ai ragazzi di effettuare un clinic di alto livello per migliorare le loro capacità tecniche calcistiche. Tutto ciò, dal 3 al 7 luglio, sotto la guida di Adriano Zacchè, responsabile Italia della Fundacion.