Candiani oro nei 100 misti E’ il trascinatore del Cus

Nello scorso week end nella piscina comunale di Forlì si sono disputate le finali regionali organizzate dalla Federazione Italiana Nuoto per le categorie Esordienti A e B. Ottime prove per i giovani atleti del Cus, su tutti spicca il nome di Francesco Candiani - esordiente B - che conquista un brillantissimo oro nella specialità dei 100 misti, dimostrando di essere un atleta eclettico con una notevole capacità di nuotare in maniera efficace tutti e 4 gli stili. Non pago si aggiudica una medaglia d’argento nei 100 stile libero e una medaglia di bronzo nei 50 farfalla. Da incorniciare anche le prestazioni di Diego Biavati, esordiente A, che sale sul podio in tutte e 4 le gare disputate; la più entusiasmante è stata la gara regina nei 100 stile libero dove si classifica al terzo posto e solo a pochi decimi dall’abbattere il muro del minuto, soglia che rappresenta l’eccellenza nel mondo del nuoto.

Di grande spessore anche le prove di Alice Canella, che migliora notevolmente tempi e posizioni nei 100 e 200 dorso esordienti A, raggiungendo il 5° posto nella classifica regionale, così come Riccardo Addesso che sfiora il podio sia nei 100 che nei 200 rana, migliorando notevolmente i suoi best time. Carlo Montanari e Nicola Candiani onorano le proprie finali a suon di primati personali, che li collocano tra i migliori esordienti della regione. Tecnici e dirigenti si dicono soddisfatti dei risultati e ringraziano il gruppo dei genitori che hanno sostenuto e tifato a bordo vasca i giovani atleti impegnati nello loro prime finali agonistiche.