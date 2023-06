Canoa club Comacchio, arriva il tris aureo Cinti: "Soddisfatto delle mie tre vittorie"

CANOA

Un poker di medaglie per il Canoa club Comacchio. Si sono concluse domenica le gare all’International race di Auronzo di Cadore, dove i ragazzi del Canoa club hanno partecipato sulle distanze dei 1000m, 500m, 200m e 5000m. Dopo tanta pioggia, la tre giorni della gara internazionale è stata segnata da giornate di sole. Il bacino perfetto, pochissimo vento e acqua piatta, del lago di Santa Caterina ha emesso i verdetti nelle varie categorie. La formazione del Canoa Club Comacchio si è contraddistinta con il proprio presidente Gastone Cinti che ha conquistato un tris di oro nella categoria master nel K1 sulle distanze dei 200-500 e 1000 metri: "Sono soddisfatto - aggiunge - per questi tre primi posti, mi sono fronteggiato con atleti di livello. Soddisfazione anche per il nostro Fabio Campagnoli nell’under 16, che ha ottenuto un buon piazzamento". Da segnalare anche il primo posto per il k2 di Giancarlo Carli Ballola e Valentin Iavorsky nella gara di fondo sui 5000 metri master A.

m.t.