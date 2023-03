Canoa Club fa il pieno Tredici titoli regionali

Domenica scorsa si è svolto a Comacchio, nel bellissimo campo gara delle valli adiacente al centro cittadino, il campionato regionale di fondo e paracanoa, ovvero gare di kayak e canadese sulla distanza di 5.000 metri per le categorie dai Ragazzi fino ai Master e sulla distanza di 2.000 metri per la paracanoa e le categorie dei più giovani Cadetti e Allievi. La giovane e agguerrita squadra del Canoa Club Ferrara, accompagnata dai tecnici Andrea Dante, Paolo Borghi e Raffaello Ramponi è scesa in acqua con ventisette atleti aggiudicandosi ben tredici titoli regionali.

Nei 5.000 metri vincono il titolo per la categoria Junior Zeno Santimone in K1, Daria Celtini e Celeste Cappelletti in K2; nella categoria Ragazze Vittoria Melotti in K1 e Serena Boari in C1.

Nei 2.000 metri sono campioni regionali Eddine Saif Gasmi VL1, i Cadetti Filippo di Barbora e Mattia Lo Brutto in K2, Lucrezia Guerzoni e Beatrice Tieghi sempre in K2, Ines Ged e Sara Arkaxhiu in C2, Covas Ian e Francesca Carletti entrambi in C1, vince il titolo anche Pola Dianati in C1 Cadette. Anche i piccolissimi Allievi, benché alla loro prima gara sulla lunga distanza, hanno ben figurato Matilde Callegari e Francesca Grandi che conquistano il loro primo titolo di campionesse regionali in K2 e Mattia Fasanaro nella difficile specialità del C1. La squadra era composta anche da Umberto Rossi, Minhea Andreo Perniu, Elena Celtini, Claudio Di Nunzio, Sara Tani, Giorgia Ferranti, Riccardo Ercolin, Mattia Rizzieri e Nicola Tani, tutti hanno ottenuti ottimi risultati.