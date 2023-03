Canoa: subito un bronzo per Elena Pavani Il Centro Beppe Mazza comincia col piede giusto

Elena Pavani subito bronzo sui 20km di canoa. Un inizio di stagione agonista promettente per l’atleta ferrarese del Centro Canoa Beppe Mazza. Si sono svolti nell’ultimo fine settimana i campionati italiani di canoa maratona, paracanoa e la gara nazionale Cadetti B a San Giorgio di Nogaro (Udine). La due giorni di gare ha visto la partecipazione di oltre 500 atleti in rappresentanza di 74 società provenienti da tutta Italia. Il Centro Canoa Beppe Mazza di Pontelagoscuro era presente nella sola prima giornata di gare con Elena Pavani nella categoria K1 senior femminile sulla distanza dei 20km. L’atleta giallo rossa ha concluso i cinque giri e i tre trasbordi previsti in terza posizione, conquistando così un’ottima medaglia di bronzo. Nella stessa giornata è salito sul podio anche Andrea Sgaravatto, l’atleta ferrarese, tesserato per il Circolo Canottieri Aniene, che si allena Pontelagoscuro. Nella gara del C1 20km ha tagliato il traguardo in seconda posizione, mettendo al collo una medaglia d’argento. Il prossimo appuntamento per la società del presidente Adriano Giglioli sarà a Comacchio il 19 marzo per il campionato regionale di fondo sui 5000 e 2000 metri, che vedrà impegnata la squadra al completo.