Cantù squadra top con Meo Sacchetti: che salita per la Tramec

Tre scudetti, 2 Euroleghe, 4 Coppe delle Coppe (un record), 4 Coppe Korac e 2 Coppe Intercontinentali: per Cantù parla la storia. Sarà una prima volta assoluta sabato, una sfida inedita, mai vista nel nostro basket. Cento contro Cantù ha tutti i connotati per essere una grande semifinale. Palla a due sabato sera (ore 21, non 20,45) subito dopo Cremona-Torino, le altre due semifinaliste che si giocheranno l’unico biglietto a disposizione per la finalissima di domenica alle 19, sempre all’E-Work Arena di Busto Arsizio, sede della doppia Final Four di Serie A2 e B. Un evento di prestigio, a cui la Tramec si è meritata di prendere parte per la prima volta nella sua storia, grazie ad un cammino netto e convincente, come quello tracciato in parallelo al campionato, dove tutt’ora è tra le protagoniste. Proprio come la Cantù di Meo Sacchetti (nella foto), che ha aggiunto un’altra grande piazza nel curriculum della sua lunga carriera da giocatore prima e allenatore poi. Gli elementi da tenere d’occhio sono tanti, a partire dal serbo di formazione italiana Stefan Nikolic, ex Virtus Bologna e Udine, miglior realizzatore in campionato dei canturini con 15.8 punti di media, sommati a 5.6 rimbalzi e 2 assist a partita. Sotto canestro sarà battaglia col nativo del Colorado Dario Hunt, l’anno scorso visto in Eurocup con la maglia di Patrasso, dopo le apparizioni in maglia Fortitudo e Virtus Roma: 12.5 punti e 7.5 rimbalzi le sue cifre a difesa del pitturato. In cabina di regia c’è il croato Rogic, quinto assistman del suo girone, 5 a partita, conditi con 12 punti e 3.6 rimbalzi. Un trio affiancato dal tandem Baldi Rossi-Bucarelli, col primo che segna 11.5 punti di media e 6 rimbalzi, mentre l’esterno toscano viaggia a quasi 10 realizzati e 2.5 assist. Completano il roster Severini, Stefanelli e il lungo Alessandro Morgillo, appena arrivato da Mantova, che ha debuttato nel match di sabato scorso sul campo della Stella Azzurra. Resta invece in dubbio la presenza di Matteo Da Ros, alle prese con una lombalgia, e di Nicola Berdini, per problemi ad una caviglia.

Giovanni Poggi