"Cara Spal, lavoro e fiducia per risalire la classifica. Ad Arezzo mi godo la gara"

Quella tra Arezzo e Spal è la partita del cuore di Andrea Mangoni, al quale non si può davvero chiedere di scegliere tra amaranto e biancazzurri. L’ex difensore ha scritto le più belle pagine della storia dell’Arezzo, a partire dal quinto posto in serie B nella stagione 1983-84, mentre a Ferrara è stato tra i protagonisti della promozione in cadetteria della squadra di Gibì Fabbri, una delle più amate di sempre dai tifosi spallini. "Ad Arezzo sono stato otto anni da giocatore e un paio da direttore sportivo, ma anche a Ferrara sono rimasto tante stagioni in entrambe le vesti – ricorda il doppio ex –. Sono le squadre che porto nel cuore, e mi dispiace tanto vederle nella seconda parte della classifica. In serie C Arezzo e Spal dovrebbero sempre gravitare nelle prime posizioni, ma il campionato è ancora lungo e mi auguro possano risalire".

Il bilancio è negativo soprattutto per la Spal, è d’accordo? "Certo, i biancazzurri arrivano dalla serie B e ci si aspettava senza dubbio una partenza migliore. A farne le spese è stato mister Di Carlo e ora tocca a Colucci invertire la rotta. L’Arezzo ha racimolato gli stessi punti della Spal, ma è una matricola e come tale merita di essere aspettata con pazienza. La società amaranto è seria e ambiziosa e ha deciso di rinnovare la fiducia a mister Indiani, a mio avviso prendendo la decisione giusta".

Che ambiente dobbiamo aspettarci ad Arezzo?

"Il fatto che l’Arezzo sia neopromosso non significato che non ci siano pressioni. La promozione ha riportato entusiasmo intorno alla squadra, che adesso deve lanciare un segnale. La Spal troverà un ambiente caldo: mi aspetto una bella partita, tra due squadre che devono vincere, aperta ad ogni risultato. Non vedo l’ora di godermi il match dagli spalti".

A Ferrara il pubblico non manca, ma non basta per trascinare la Spal alla vittoria...

"Lo so, seguo con attenzione quello che accade in casa Spal. Purtroppo sono successe alcune cose che hanno incrinato i rapporti tra società e tifoseria. A prescindere dalla proprietà comunque la curva Ovest è sempre encomiabile e la squadra potrà sempre contare sul suo supporto. E non è una cosa da poco".

Che Arezzo era quello di Mangoni?

"Ho giocato in amaranto negli anni d’oro dell’Arezzo: abbiamo vinto la Coppa Italia di serie C e il campionato, poi siamo rimasti sei anni di fila in B ottenendo un clamoroso quinto posto. Erano anni in cui la squadra di fondeva con la gente, eravamo tutt’uno con la città, come poi mi è capitato a Ferrara successivamente. Ora purtroppo sono cambiate tante cose, il calcio non è più come allora".

Tornando all’attualità, la Spal uscirà dal tunnel?

"La serie C non è facile, soprattutto il girone B con tante squadre attrezzate che vendono cara la pelle. Penso per esempio a Carrarese e Lucchese: a proposito, contro quest’ultima alla Spal è andata bene. Bisogna continuare a lavorare sodo, ma servono anche fiducia e un pizzico di fortuna: tirando tutti dalla stessa parte si può tornare a correre".