Carlo Alberto Caniato nell’Olimpo del tennis: il volo tra i mostri sacri di Roma

Ferrara, 9 maggio 2025 – “Nino – cantava Francesco De Gregori nella Leva calcistica della classe ’68 – non aver paura di sbagliare un calcio di rigore”. Perché “non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore...”. In questo caso la classe non è il 1968 ma la 2005, 31 ottobre, al posto di tacchetti e pallone ci sono una racchetta e una pallina da tennis. E il protagonista all’anagrafe non si chiama Nino, bensì Carlo Alberto Caniato. Un portento della natura con una grinta che a Napoli definirebbero ’cazzimma’. Bene, questo ragazzo ferraresissimo, domenica esordirà agli Internazionali d’Italia di tennis di Roma. Il torneo Atp master 1000 – uno dei più importanti dopo gli Slam – che vedrà l’attesissimo ritorno del numero uno al mondo, Jannik Sinner dopo lo stop di tre mesi imposto dalla Wada per il caso ’Clostebol’. Carlo Alberto, che già nell’ambiente è soprannominato ’il piccolo Sinner’, giocherà in doppio con il suo coetaneo Federico Bondioli. Una coppia capace di vincere le prequalificazioni contro alcune delle migliori della penisola, lasciando per strada soltanto un set nella settimana di gioco, con tanto di capolavoro finale nel suggestivo campo allestito in Piazza del Popolo.

Il tennis, una passione di famiglia che sgorga nelle vene dei Caniato da sempre, tra il Circolo Marfisa e i campi del Cus. Mamma Laura e papà Riccardo, Carlo Alberto è il secondo di quattro fratelli (Roberta, 21 anni nuotatrice, poi Gian Marco, 17 calciatore, infine Tommaso, 15, tennista) e inizia a prendere in mano una racchetta da bimbo con il suo primo maestro, Jacopo Ceccarelli, poi 11 anni filati al Cus sotto l’attenta guida di Ferdinando De Luca.

In allenamento, quel ragazzone oggi di 192 centimetri, ha però qualcosa in più, i tornei li vince con straordinaria facilità e il suo nome inizia presto a circolare tra gli osservatori ai piani alti del tennis. Così “Nino capì fin dal primo momento, l’allenatore sembrava contento. E allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento”. L’1 agosto 2021, a soli 15 anni e mezzo, lascia Ferrara e soprattutto la casa di famiglia per trasferirsi a Forlì, all’accademia del circolo tennis Villa Carpena. Una scelta difficilissima, ma pienamente condivisa con i genitori, che si rivelerà decisiva. Con “il cuore pieno di paura”, quel ragazzino ormai “cammina che sembra un uomo”, sotto la guida dei tecnici Alberto Casadei e Omar Urbinati, con la supervisione della Federtennis che lo convoca periodicamente per stage al centro tecnico di Tirrenia con i migliori tennisti under 21.

Gira il mondo per i vari tornei juniores, l’Europa più volte, poi Nord e Sud America. Proprio come i mostri sacri che segue tutti i giorni. “Carlo Alberto – racconta papà Riccardo – è nato idolatrando Nadal. Oggi, manco a dirlo, il suo idolo e la sua fonte di ispirazione è Sinner”. E chi lo conosce confida che ha molto del primo Jannik sia in campo, “grazie al gioco brillante”, che fuori, “scevro di emozioni, sempre freddo nei momenti decisivi, uno che vuole arrivare”.

Il giovane Caniato, con classifica italiana 2.2 e ranking mondiale di doppio 650, e Federico (2.2 con ranking 370) avranno ora l’onore e il piacere di andare ad affiancarsi nel main draw di Roma agli altri italiani quali i Davisman Simone Bolelli e Andrea Vavassori, i fratelli Matteo e Jacopo Berrettini, Lorenzo Musetti recentemente finalista di Montecarlo e attualmente top 10 in singolare, in coppia con Lorenzo Sonego, oltre a Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Tutti pronti a sfidare i migliori interpreti del mondo della racchetta, come gli specialisti freschi vincitori di Madrid Arevalo/Pavic o la coppia britannica Salisbury/Skupski.

L’esordio nell’Olimpo del tennis per i due baby esordienti sarà domenica, dopo l’attesissimo ritorno (domani) del numero uno al mondo. Tutta la famiglia Caniato sarà sugli spalti, con il magone in gola e gli occhi lucidi: “Ci vediamo una volta al mese – dice ancora il papà –, non possiamo seguirlo per il mondo a ogni torneo. Ma a Roma come potevamo mancare?”. Nel weekend, quasi tutti per Sinner, sono attesi migliaia di spettatori, un modo in più da rendere l’attesa per Carlo Alberto ancora più emozionante e significativa. Ma si sa, “un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia...”. E chissà, magari “quest’altr’anno giocherà con la maglia numero sette...”.