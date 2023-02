Carrellata di ori per le estensi in gara a Bondeno

Domenica scorsa al Centro Sportivo BIHAC di Bondeno fase provinciale del Campionato FISR – Trofeo Primi Passi e Giovani Promesse 2023. Giornata ricca di emozioni, all’insegna dello sport e del fair play, per le tre società ferraresi Pattinatori Estensi, Il Quadrifoglio e Pattinaggio Artistico Bondeno, che

hanno gareggiato schierando in pista decine di atleti di tutte le età. E’ stata una carrellata di ori per le atlete estensi nella categoria Primi Passi A, a cominciare da Ginevra Nese, anno 2016, la prima a scendere in pista. A seguire le atlete 2015 tra cui Raffaella Ipate che ha conquistato la prima posizione, rincorsa dalle compagne Sofia Marzola, Emma Magri, Greta Gulinelli e Aurora Busoni che hanno occupato rispettivamente dal secondo al quinto posto in classifica. E’ stata poi la volta dell’anno 2014 che ha visto trionfare Giulia Gualandra, seguita dalle atlete Adele Stradiotto, Isabella Meli e Nicole Rotari, classificatesi seconda, terza e quarta. Hanno concluso la sfilata di ori Gulisano Aurora, anno 2013 e Curti Anna, anno 2010. Per la categoria Primi Passi B, Vittoria Biasini si aggiudica il primo posto per l’anno 2013 seguita da Irene Incandela sul gradino successivo del podio. Stessa sorte per Annachiara Guandalini, anno 2011. L’anno 2010 conclude la gara con un podio tutto estense, Sharon Magri, Sofia Bevilacqua e Cecilia Fogli seguite dalle compagne Alessia Gallo, Sofia Andreello e Chiara Corazzari. Per la categoria Primi Passi C Negri Giulia, Martina Bettoli e Sveva Toselli, anno 2014, salgono in ordine i gradini del podio, così come Elisavittoria Luku e Vittoria

Calzolari, prima e seconda classificata per l’anno 2013.