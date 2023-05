Caruso non perdona Un punto per il Masi

Pietracuta

1

Masi-Voghiera

1

PIETRACUTA: Amici, Faeti, Pasolini, F. Fabbri (19’ st F. Fabbri), Lelli, Masini, Bellavista (14’ st Contadini), Giacobbi (32’ st Zannoni), Fratti (14’ st Louati), Tomassini, Evaristi (25’ st Galli). A disposizione: D. Fabbri, . Cobo, F. Fabbri, L. Cobo. All.: Conti.

MASI-VOGHIERA: Campi, Sarto, F. Franceschini, Valesani, Catozzo (32’ st Maneo), Molossi, De Angelis (28’ st Quarella), Fregnani (24’ st Zaffi), Mangherini (36’ st Caruso), Vanzini, Cazzadore. A disposizione: Battara, Othmane, Benini, S. Franceschini, Vallesani. All.: Brunelli.

Arbitro: Massironi di Bologna.

Reti: 41’ pt Tomassini (P), 41’ st Caruso (M).

Termina in pareggio, con una rete per parte, la partita tra Pietracuta e Masi Torello Voghiera. Penultima giornata dcampionato, quindi ultima per il Pietracuta di fronte al proprio pubblico. Si affrontano due squadre che nell’arco del campionato hanno affrontato diverse difficoltà in differenti periodi. Ad inizio partita il ritmo non è molto elevato e il possesso palla si sviluppa prevalentemente nella parte centrale del campo. La prima conclusione a rete è di Evaristi, ma termina a lato. Al 20°, sugli sviluppi di un calcio di punizione, mischia in area e la difesa locale allontana. Entrambe le squadre non si sbilanciano e la partita rimane abbastanza equilibrata. Il risultato si sblocca sul finire della prima frazione, in favore della squadra di casa: Evaristi serve uno splendido assist di tacco a favorire l’inserimento di Tomassini, che a tu per tu con il portiere avversario conclude e lo spiazza sul lato destro. Termina la prima frazione e le squadre fanno rientro negli spogliatoi per l’intervallo. Inizia la ripresa e la partita ripresenta quanto visto nella fase iniziale del primo tempo. I padroni di casa cercano di gestire il risultato con un possesso palla sterile, mentre il Masi cerca di rendersi pericoloso alla ricerca del pareggio ogni volta che si creano spazi. Sul finire della partita, il Masi Torello riesce ad agguantare il pari: azione dalla destra di Franceschini che prima di arrivare sul fondo crossa la palla al centro dell’area con un rasoterra, mischia tra i difensori della difesa locale e Caruso arriva come un rapace per la deviazione decisiva che spedisce la palla oltre la linea di porta.