Casalgrande si laurea campione regionale Ariosto brillante seconda

Una manifestazione ricca di spunti tecnici interessanti e partecipazione, che ha visto la Casalgrande Padana laurearsi campione regionale 202223. Al Pala Boschetto è andata in scena una vera e propria festa della pallamano e dello sport, nella quale non sono mancati - specialmente nella finalissima - numerosi colpi di scena. Dopo aver superato le rispettive semifinali, Casalgrande e Ariosto hanno dato vita ad un match equilibratissimo e palpitante: dopo un primo tempo condotto per larghi tratti da Ferrara e concluso sul 17 pari, nella ripresa va in scena un colpo su colpo altrettanto esaltante risolto solamente in un finale concitato dalle scelte di Mangone e Apostol. Casalgrande festeggia meritatamente il titolo regionale, l’Ariosto sorride e stacca contestualmente il pass per le finali nazionali a Chieti.