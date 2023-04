Castori perde Capezzi e Vulikic "Dobbiamo spingere al massimo"

Il Perugia recupera gli acciaccati Olivieri e Matos, ma per entrambi si profila un eventuale ingresso nella ripresa. Non saranno disponibili invece Capezzi e Vulikic, che lo staff tecnico conta di recuperare per le ultime tre giornate. "Le partite sono tutte importanti – spiega Fabrizio Castori nella conferenza stampa della vigilia –, anche se accade che vengano considerate in maniera differente. Quella di Ferrara lo è senza dubbio, come lo sono state tutte le altre che abbiamo disputato. È meglio lasciare da parte l’aspetto emotivo, altrimenti si rischia di perdere lucidità. La squadra sta ritrovando la propria efficienza e condizione, lo spirito è quello giusto. Non sarà una partita all’arrembaggio, si giocherà con grande attenzione". E i convocati chi sono? "Olivieri ha recuperato, ma non ha una condizione fisica ottimale. Rappresenta una risorsa importante -prosegue Castori – ha una sua funzionalità specifica per il nostro gioco e sono felice che abbia recuperato e stia bene: sarà in grado di dare il proprio contributo. Mancheranno invece Vulikic e Capezzi, quest’ultimo comunque ci sarà per la prossima gara. Matos ha recuperato, ma ha avuto una stagione travagliata. Nainggolan? Un caro ragazzo, l’ho allenato quando era un bambino! Scherzi a parte, la Spal è di qualità e giocherà in casa. Dobbiamo dare tutto, spingendo al massimo: ci sarà poco da pensare e molto da correre".