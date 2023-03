Casumaro a Porretta, X Martiri con l’Msp

In settimana si è leccato le ferite per il ko casalingo con il Castelnuovo, nella trasferta di montagna a Porretta cercherà di riprendere a macinare punti per la salvezza il Casumaro. Domenica scorsa i termali avevano fermato la X Martiri, nella seconda partita casalinga consecutiva proveranno a fare il bis, ma in casa rossoblù non si è in vena di regali. "Non possiamo permetterci di sbagliare – dice infatti il direttore sportivo Marcello Sfargeri – dobbiamo riscattare la prestazione insufficiente con il Castelnuovo, non ci sono alternative. E’ uno scontro diretto, il Porretta ha 4 punti meno di noi: lo vogliamo tenere a distanza di sicurezza". All’andata fu un pareggio rocambolesco. "Ho un pessimo ricordo di quella partita: eravamo andati sotto 1-0, abbiamo avuto una bella reazione e ribaltato il risultato, purtroppo abbiamo commesso un’ingenuità difensiva che al 94’ ci è costata la divisione della posta". Intanto una buona notizia per mister Testa: torna a disposizione dopo lo stiramento Passerini. Un avversario dell’Appennino bolognese anche per la X Martiri (nella foto Marongiu), che ospita il MPS Calcio, formazione di Monte San Pietro. Sono due i precedenti tra le due squadre: a Porotto in coppa finì 0-0, con il passaggio del turno dei ferraresi ai calci di rigore; in campionato all’andata si era imposto la MPS 3-1 in casa. "Dopo pochi minuti la partita era già compromessa – è il ricordo amaro del direttore sportivo Riccardo Alberani – sotto di due gol e di un uomo per l’espulsione del portiere Manfredini". Rispetto alla partita dell’andata, cosa è cambiato? "Siamo una squadra completamente diversa: abbiamo cambiato 6-7 giocatori e cambiato allenatore, con l’avvento di Ruggero Ricci in panchina, che ha saputo dare un nuovo volto alla squadra. Puntiamo ai tre punti per far valere il fattore campo". Torna a disposizione dopo aver scontato la squalifica e smaltito l’influenza Jacopo Pagani, capocannoniere della squadra. Nell’altro girone testa-coda dell’Argentana, che farà visita alla capolista Massa Lombarda, lanciatissima verso la promozione e il ritorno in Eccellenza.

Franco Vanini