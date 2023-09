Casumaro, Benini segna il gol della vittoria

Fontanelice

0

Casumaro

1

FONTANELICE: Savini, Raffellini, F. Dardi (45’ pt Carapia), Mengolini, Ragazzini, Strazzari, Zannerini (33’ st Galassi), Morsiani (21’ st Baldisserri), A. Dardi, L. Gatti, M. Gatti. A disposizione: Cagnani, Beqiri, Morotti, Muvumbi, Bertini, Messina. All.: Sanò.

CASUMARO: Saccenti, Faggioli (19’ st Farina), Ribello, Daniel (24’ st Cresta), Benini, Barbieri (35’ st Kla), Ginesi, Minarelli, Nicoli (7’ st Franceschini), Vinci, Bini (7’ st Rimondi). A disposizione: Bianconi, Vatra, Lazzarin, Testoni. All.: Testa.

Arbitro: Sartoni di Lugo di Romagna.

Rete: 13’ st Benini (C).

Note: ammoniti: Zannerini (F), Carapia (F), Barbieri (C).

Fontanelice e Casumaro si affrontano alla prima giornata del campionato di Promozione. In avvio di gara sono gli ospiti ad avere la prima occasione del match. All’ultimo minuto della prima frazione rigore per il Casumaro: fallo di Zannerini in area di rigore, si presenta Minarelli sul dischetto ma Savini intuisce e para. Al 58’ il Casumaro trova la rete del vantaggio: calcio di punizione diretta in area, dove Benini è più abile di tutti.