Casumaro, black out pesante a inizio ripresa

casumaro

0

castelnuovo

2

: Callegari, Vinci, Faggioli, Minarelli, Benini, Farina, Rambaldi (37’st Cresta), Iazzetta (19’st Grandi), Manfredini, Darraji (19’st Anatriello), Testoni (19’st Chendi). All. Testa.

CASTELNUOVO: Menozzi, Soli, Fontanesi, Guglielmetti (36’st Schenetti), Bosi (34’st Oleari), Mendoza, Bellei Ponzi, Reggiani, Carbone, Di Guglielmo, Progulakis (24’st Rebecchi). All. Consoli. Arbitro: Cortese di Bologna

Marcatori: 3’st Carbone, 6’st Di Guglielmo.

Note: ammoniti Iazzetta, Rambaldi, Bellei Ponzi.

Passo falso dei rossoblù, castigati a inizio ripresa da 6 minuti di black out. La partita si apre tra le proteste del pubblico locale per la mancata assegnazione di un rigore per fallo del portiere su Rambaldi. Nel secondo tempo, al 3’ su corner calciato corto la palla si impenna, la difesa non riesce a pulire l’area, un rimpallo avvantaggia Carbone che da due passi mette in rete. Breve giro di lancette e il Castelnuovo raddoppia. Su una distrazione difensiva scatta il contropiede ospite con Di Guglielmo, che entra in area e trova il gol con un bel diagonale.