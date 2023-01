Casumaro col San Felice per rimettersi in marcia

Avversario scomodo per il Casumaro, oggi (ore 15) nell’anticipo affronterà il San Felice, quinto in classifica, spedito in Promozione dopo aver perso ai play out dalla Copparese. I rossoblù casumaresi sono ancora impelagati nelle sabbie mobili dalla fascia play out, ma la si intravede la luce dal tunnel.

"La salvezza è a soli tre punti – afferma il direttore sportivo del Casumaro, Marcello Sfargeri – dobbiamo però riprendere la marcia virtuosa se vogliamo tirarci fuori. Fare punti a spese del San Felice non è certo semplice, ci presentiamo a questa partita senza gli squalificati Iazzetta e capitan Benini, oltre al bomber Manfredini".