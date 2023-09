Casumaro costretto al pari casalingo. In dieci subisce la rimonta del Consandolo

casumaro

1

consandolo

1

CASUMARO: Saccenti, Barbieri, Ribello, Bini (65’ Cresta), Benini, Farina, Franceschini, Minarelli (75’ Faggioli), Nicoli, Vinci, Daniel (65’ Kla). A disp. Balboni, Lazzarin, Faggioli, Rimondi, Vatra, Borsari, Guernelli. All. Testa.

CONSANDOLO: Lesi, Ambrosecchia, Gaiani, Brandolini, Mazzoni (60’ Tufa), Trentini, Rimondi, Morona (82’ Gentili), Colombani (90’ Di Mauro), Colino (89’ Baglietti), Giberti. A disp. Guerra, Sangiorgi, Fabbri, Giovannini, Merighi. All. Dirani.

Arbitro: Lorenzo Federico Orlando di Modena.

Marcatori: 70’ Nicoli, 85’ Colino.

Note: espulso al 73’ Ribello; ammoniti Colino e Franceschini.

Secondo derby consecutivo per il Casumaro e secondo pareggio di fila. I padroni di casa ancora orfani di Testoni, Lazzarin e Ginesi, mentre nel Consandolo c’è stato il debutto bagnato dal gol del centravanti Colino. Nel primo tempo si assiste a una leggera supremazia del Casumaro, che confeziona due occasioni da gol. La prima al 10’ con Vinci: quest’ultimo dalla trequarti crossa sul secondo palo, dove è appostato Daniel, che di testa impegna Lesi. Sul ribaltamento di fronte, Colino in contropiede si presenta davanti a Saccenti, che è bravo a chiudere lo specchio della porta e a parare la sua conclusione. Nel secondo tempo cresce l’agonismo, ma non succede nulla fino al gol dei padroni di casa. Il nuovo entrato Kla si fa largo nel centrocampo ospite, supera in slalom due giocatori, assist per l’accorrente Nicoli, che chiama il portiere all’uscita e lo supera. Passano pochi minuti e la difesa del Casumaro si fa sorprendere da una veloce ripartenza ospite, Ribello è fuori posizione, Colombani si invola e l’ex difensore del Sant’Agostino commette fallo da ultimo uomo ed è espulso. In superiorità numerica il Consandolo costringe i rossoblù di casa nella propria metà campo. Sull’ennesima palla lanciata in area si accende una mischia, risolta da Colino, che approfitta di un rimpallo favorevole e mette in rete. "E’ un buon pareggio – sostiene il direttore generale del Casumaro, Fabio Montosi – il rammarico è non aver portato a casa i tre punti, come era successo a Portomaggiore e in coppa con la Quarantolese".

f.v.