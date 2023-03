Casumaro da esportazione in casa del Trebbo

Trebbo 79

0

Casumaro

2

TREBBO 79: Albertazzi, Fabbri, Castagnoli (11’ st Dadina), Veglia (22’ st Capizzi), Pasolini (27’ st Baravelli), Rusticelli, Innocenti, Pedretti (40’ pt Celeste), Cini, Mauro, Scanabissi (11’ st Zanfino). All.: Valtorta.

CASUMARO: Callegari, Vinci, Faggioli (24’ st Rambaldi), Bianchi (37’ st Anatriello), Benini, Farina, Testoni, Iazzetta (31’ st Minarelli), Manfredini (45’ st Chendi), Darraji, Passerini. All.: Testa.

Reti: 14’ pt Aut. Arteritano (T), 18’ pt Vinci (C).

Note: ammoniti: Innocenti (T), Mauro (T), Bianchi (C), Iazzetta (C).

Preziosa vittoria in trasferta per il Casumaro, che passa per 2-0 in casa del Trebbo. Pronti via e subito partono forte gli ospiti, che prendono campo e mettono pressione da subito alla difesa di casa. Al 14’ arriva la prima occasione per il Casumaro: punizione insidiosa dalla sinistra, palla che sbatte sul palo e carambola in rete dopo aver colpito la schiena di Arteritano, che regala l’1-0 agli ospiti. Non si ferma il Casumaro, che continua a pressare e al minuto 18 guadagna un corner. Palla sul secondo palo, dove stacca pių in alto di tutti il numero 2 Vinci, che insacca la rete del 2-0 per i suoi.