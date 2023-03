Casumaro firma il poker a Porretta

Porretta

1

Casumaro

4

PORRETTA: Consolini, Essoufyani (14’ st Ferrari), Nardi, Pecoraro, Calegari, Vivarelli (1’ st Barsotti), Ghisellini (36’ st E. Dozzi), Satalino, Adeyemi (33’ st Ruzzolini), Gogliormella, L. Dozzi. All.: Cati.

CASUMARO: Callegari, Vinci, Faggioli, Minarelli (30’ st Rimondi), Benini, Farina, Testoni, Iazzetta, Manfredini, Darraji, Anatriello (15’ st Rambaldi, 33’ st Passerini). All.: Testa.

Reti: 2’ pt Manfredini (C), 10’ pt Gogliormella (P), 16’ pt Darraji (C), 22’ st Manfredini (C), 50’ st Chendi (C).

Note: ammoniti: Nardi (P), Calegari (P), Satalino (P), L. Dozzi (P), Anatriello (C).

Bel colpo in trasferta per il Casumaro, che passa nettamente a Porretta. Partono forte gli ospiti del Casumaro, che già dai primi minuti mettono pressione alla difesa di casa. Al 2 minuto arriva il vantaggio per gli ospiti, con il numero 9 Manfredini. Si mette subito in salita per il Porretta, che reagisce bene però. Al 10’ bella azione sulla fascia di Dozzi e Adeyemi, lancio in profondità su cui arriva Gogliormella, che fulmina Callegari in uscita e rimette la partita in parità. Al minuto 16 viene fischiata una punizione dal limite al Casumaro. Sul pallone si presenta Darraj, che disegna una traiettoria perfetta e insacca il 2-1 per gli ospiti. Nella ripresa al 22’ contropiede del Casumaro, lancio in profondità per Manfredini, che anticipa tutti e insacca la rete del 3-1. Nel recupero arriva la rete del poker con Chendi.