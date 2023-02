Casumaro in risalita Oggi esame a Cavezzo

Posta in palio molto alta oggi pomeriggio (ore 15) a Cavezzo nello scontro salvezza, dove il Casumaro cercherà di strappare almeno un punto su un campo diventato caldo per la posizione delicata di entrambe. La formazione modenese è guidata dall’ex allenatore della Centese Alessandro Semeraro, corsaro a Porotto domenica scorsa, ma ancora attardato in classifica. Ha spento il Faro il Casumaro, tre punti arrivati al termine di una partita giocata con grande determinazione e con giocate importanti contro la seconda in classifica. "Vogliamo dare continuità – afferma il direttore generale Fabio Montosi – La vittoria importante e meritata sul Faro ci ha dato fiducia, ma non possiamo certo limitarci a quello". All’andata riceveste una pesante battuta d’arresto al "Merighi". "E’ vero, perdemmo malamente 3-1 in casa, la considero la peggiore prestazione dell’anno. Eravamo andati in campo sicuri che fosse una passeggiata, invece non entrammo mai in partita". Quanto vale la partita? "Per il Cavezzo ha un’importanza vitale, da dentro o fuori, perdendo andrebbe a -9 da noi; per quanto ci riguarda è uno scontro diretto, vogliamo riscattare il passo falso dell’andata e proseguire nel percorso virtuoso di risalita. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto sette punti: non dobbiamo disperdere quanto di buono abbiamo fatto". Rispetto al successo sul Faro, mister Testa deve rinunciare a Passerini, che si è strappato, ma può contare su un Manfredini in gran spolvero, tornato il centravanti che era stato preso in estate per il salto di qualità, mancato per l’intero girone di andata. Attenzione, è molto cambiato il Cavezzo rispetto all’andata. "Ha operato bene sul mercato di dicembre – sottolinea il dirigente rossoblù – tra gli acquisti mi piace evidenziare l’arrivo dell’attaccante El Madi".

f. v.